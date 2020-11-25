Денис Шмыгаль рассказал, что может стать толчком для ухудшения эпидситуации в стране.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что пока речь не идет о введении более жестких карантинных ограничений. Однако, по его словам, ситуация по распространению коронавируса может ухудшиться во время рождественско-новогодних праздников.- О введении более жестких мер пока не идет. Но мы понимаем, что конец декабря и начало января - это период новогодних праздников. Это встречи, ярмарки, тесные контакты между людьми. И все это может дать значительный толчок к всплеску болезни, которого медицинская система может, в принципе, не выдержать, - заявил Шмыгаль.Он добавил, что правительство разрабатывает план реагирования на ухудшение эпидситуации. По словам премьера, по инициативе президента Владимира Зеленского правительство разработало программы поддержки и рассчитывает на поддержку парламента.- Вчера президент Украины Владимир Зеленский рассказал о важных инициативах поддержки людей и бизнеса, если усиленно карантин. Подчеркну: мы готовимся ко всем возможным сценариям, в частности к возможному введению карантина на зимние праздники, - отметил премьер.Напомним, с 14 по 30 ноября в Украине действует "карантин выходного дня". Согласно постановлению Кабмина, в период с 00 часов 00 минут субботы до 00 часов 00 минут понедельника на территории Украины с 14 ноября по 30 ноября 2020 года запрещается работа предприятий общественного питания (кроме услуги на вынос), работа торгово-развлекательных центров, развлекательных заведений, деятельность субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения (есть исключения), деятельность учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий, кроме кино- и видеосъемок, при условии ограничения доступа к месту съемки. Также должны быть закрытыми спортивные залы, фитнес-центры, бассейны.Магазинам и другим компаниям рекомендовано определить 2 часа (с 10:00 до 12:00 или в другое время дня) для приоритетного обслуживания граждан пожилого возраста и людей с инвалидностью.В то же время в Минкульте заявили о том, что необходимость введения жестких ограничений на период рождественских праздников. Похожее мнение перед этим озвучил советник главы Офиса президента Тимофей Милованов.