Зима, по сути, еще не началась, а унылые серые городские пейзажи, когда взгляду даже зацепиться не за что, уже утомили. А ведь впереди еще несколько месяцев черно-белого «кино». Чтобы не впасть в депрессию, психологи советуют раскрашивать свою жизнь всеми возможными способами: веселой музыкой, яркой одеждой и разноцветной едой.

Зеленые овощи в этом смысле – лучшие помощники, поскольку они не только успокаивают нервы и повышают настроение, напоминая о весне и лете, но и помогают сохранить отличную физическую форму, которая зимой находится в зоне риска. Дело в том, что брокколи, спаржа, горошек и стручковая фасоль имеют не просто низкую, а так называемую отрицательную калорийность – то есть организм на усваивание такой пищи тратит больше энергии, чем получает из нее.Однако для получения полного «антизимнего» эффекта важны не только полезные свойства зеленых продуктов, но и их внешний вид. Часто овощи при тепловой обработке бледнеют или становятся невыразительного коричневатого цвета, что сводит на нет их противострессовое действие. Поэтому прежде чем бросить их в кастрюлю с горячей водой, нужно усвоить несколько несложных правил.Варить «зелень» нужно в большой кастрюле, поскольку объем воды должен примерно в шесть раз превышать количество овощей. Вода должна быть очень соленой и сильно пузыриться – после добавления овощей нужно, чтобы кипение не прерывалось. Держать объект в кипятке следует не очень долго, всего несколько минут – капусту, горошек или спаржу нужно довести до состояния al dente, а цвет должен сохраниться ярко-зеленым.Если овощи не планируется подавать на стол немедленно, из горячей воды их нужно немедленно переложить в ледяную, причем в буквально смысле – лед вполне может там присутствовать, помогая сохранить в фасоли или спарже кусочек весны.