Малый бизнес нужно холить и лелеять, потому что именно он формирует львиную долю экономики страны. Если обидят предпринимателей, масса людей будет выброшена на рынок труда, зарплаты станут меньше, а цены – выше. Такое мнение высказал в программе «Точка зору» на «Телеканале р1» заслуженный экономист Украины, доктор экономических наук, политик, публицист Александр Кирш.

Счастье не видеть налогового инспектора

Что лучше: маленький плюс или большой минус?

Почему в Украине «аргентинская» надбавка за газ?

Доллар может подорожать

Перед главой государства стоит дилемма

– К сожалению, возможно, но абсолютно неправильно. Люди должны платить налоги в той стране, где они работают. Ведь они подались на заработки не по своей воле, а потому что Украина не может их трудоустроить. И если они по какой-то причине налоги в той стране не заплатили, то должны именно ей, а не Украине. А Украина говорит: заплатите мне то, что вы не заплатили там. Деньги, фактически украденные у той страны, где они работали, в любом случае не могут принадлежать Украине. Если такое положение будет принято, возможны еще и международные осложнения, поскольку Украина открыто претендует на те налоги, которые наши заробитчане не заплатили за рубежом и которые причитаются тем странам.Бывают также случаи, когда работающие за границей украинцы заплатили там налоги, но не осведомлены о том, какие необходимы подтверждающие документы. Дело в том, что у нас практически со всеми странами есть договоры об избежании двойного налогообложения. Таким образом, налоги, которые они заплатили там, здесь должны вычитаться из облагаемого оборота при наличии подтверждающих документов. То, что еще и Украина собирается брать с заробитчан налоги, станет расплатой за их юридическую безграмотность.И вы только подумайте, кого обижают – тех самых заробитчан, которых родина уже один раз обидела, вынудив работать за рубежом. У нас они оказались никому не нужны. И что интересно, инвестиций в Украину почти нет, а заробитчане дают Украине в три раза больше валюты, чем иностранные инвестиции. А на них еще и покушаются. Если мы зарежем курицу, несущую золотые яйца – обидим заробитчан, – страна в конце концов проиграет. В том числе и в международном плане, потому что мы посягаем на чужие налоги – те, что они должны были заплатить там, но не здесь.– Мы генофонд теряем. А заробитчане – это не худшие из нас. Это те, кто готов к самореализации, это те, кто что-то может и умеет. И они могли бы улучшить наш генофонд.– Если РРО заставят ввести не с 2022 года, а уже с 2021-го, то проиграет не только малый бизнес, но и те, кого взяли на работу. Ведь аппараты стоят определенных денег. Возможно, их и вводят ускоренными темпами, потому что кому-то нужно срочно их реализовать.Почему предприниматели переходили на упрощенную систему налогообложения? Потому что надеялись, что это поможет им реже видеть налоговых инспекторов. И за такое благо они даже готовы были платить больше, чем так называемые нормальные предприятия. «Упрощенцы» платят налог со всего оборота. А «нормальные» хоть и платят больший процент, но с прибыли, которую можно показать, а можно и не показать. Единоналожники этого позволить себе не могут – оборот так просто не скроешь. А если введут РРО, тогда от этой простоты, от счастья не видеть налогового инспектора ничего не останется.Дело в том, что это не просто занятость – это еще и доступные цены. Потому многим хочется, чтобы малый бизнес ввел РРО – себестоимость повысится, что повлечет за собой повышение цен. И тогда крупный бизнес сможет спокойно конкурировать. Ведь малый бизнес и более поворотливый, и более гибкий, и занятость он лучше создает. Малому бизнесу проще развернуться в другую сторону и создать занятость в другом направлении. Кроме того, мелкие предприниматели способны обеспечить более приемлемые цены, потому что у них нет такой сумасшедшей себестоимости, как на крупных предприятиях. Так что фактически это борьба с низкими ценами, которую ведут конкуренты, работающие не по упрощенной системе налогообложения.Здесь проблема и занятости, и доступных цен, и гибкости нашего производства, и всей украинской экономики. А кто пострадает, если обидят малый бизнес и масса людей будет выброшена на рынок труда? Понятно кто, ведь зарплаты станут меньше, а цены – выше.– Ну что это за предел – семь миллионов гривен? По нашему же Хозяйственному кодексу микробизнес (даже не малый) – это годовой доход в пределах двух миллионов евро, то есть 60 миллионов гривен в год. А предел для единого налога – семь миллионов гривен, то есть почти в десять раз меньше, чем предел для микро. Поэтому они думают не о том, как развернуть производство, а как вписаться в эти семь миллионов, которые им разрешены. А если хотите развернуться, переводите свой бизнес на обычную систему налогообложения или в тень.Вы понимаете, когда не хватает работодателей, мы обижаем тех немногих, кто все-таки дает работу.– Это, видимо, выгодно тем, кто работает не в малом бизнесе и чувствует конкуренцию. Зарплаты у работников в малом бизнесе выше, чем принято платить на больших предприятиях. А цены – ниже. Мелкие предприниматели более гибки, более поворотливы, что раздражает их более крупных конкурентов. Как и цифра – 5%. Но ведь эти 5% малый бизнес платит со всего оборота. Между тем у крупного бизнеса хоть и 18%, но с прибыли, которую они зачастую показывают отрицательной. А что лучше для страны – хоть маленький, но плюс, или большой, но минус?– Во всем мире услуги занимают больший удельный вес, чем крупное производство. И малый бизнес формирует львиную часть экономики, потому что он более гибкий. Замечательный пример – Франция, Польша, то есть те страны, которые любят и лелеют малый бизнес.– Это бандитизм в квадрате. Стандартными они считают условия, когда среднегодовая температура – +20° С. Я не знаю, где в Украине они нашли такую среднегодовую температуру. А если посмотреть, как ее считали, то там повышение производится даже не до 20 градусов, а до 25. То есть это уже какая-то совсем экзотическая надбавка.Когда они считают объемы потребляемого газа, то они высокие, как и полагается в холодной Украине. А как считать цену, то в нее закладывают такой объем газа, который был бы при его расширении в природных условиях Аргентины. В Аргентине тепло, газ расширяется, поэтому растут объемы. Но там потребляют меньше, потому что тепло. А у нас и потребляется много, потому что холодно, и цену за расширение газа считают, отталкиваясь от среднегодовой температуры, которая возможна разве что в Аргентине.Надбавка в 5% была отменена, однако ее восстановили через суд и теперь эта «аргентинская» надбавка учитывается в составе цены. Более того – непосредственно как пятипроцентная надбавка. И все это вместе создает украинский высокий объем потребления газа. То есть это многократно несправедливая надбавка.– Депутаты должны обращаться в суды, потому что простому человеку очень трудно бороться с правительством. Это далеко не экономически обоснованная цена, как нам преподносится. Экономические обоснованные тарифы не зависят от себестоимости, которая формируется с учетом премий и зарплат Коболевых (Андрей Коболев возглавляет НАК «Нафтогаз». – Прим. ред) и всех остальных. На это еще накручивают прибыль и выдают за рассчитанные экономически обоснованные тарифы. Так считали тарифы при социализме. Если мы ушли от социализма, то и цена должна формироваться не от себестоимости, как было в Советском Союзе, не от нормативной рентабельности, не от зарплат и премий, которые накручиваются на свое усмотрение. Цены должен диктовать рынок. А вместо этого имеем монопольно высокие цены. При рынке нормальная экономически обоснованная цена – та, которую готов платить потребитель. У нас такой цены нет.– Если это инициатива местных компаний, то, конечно, на городские и областные советы. А если все происходит на уровне постановления Кабмина, то, безусловно, поднимать этот вопрос должны депутаты Верховной Рады.– Дело в том, что с Байденом и вообще с демократами связывают больший уровень интереса к другим странам, нежели с Трампом и республиканцами. В случае, если президентом США все-таки станет Байден, американская политика в отношении Украины станет еще более активной. Где-то это пойдет на пользу нашей стране, где-то окажется во вред.Что касается экономики. Трамп давил на Федеральную резервную службу, чтобы она понижала цену доллара – он сторонник политики дешевого доллара, чтобы и кредиты стоили меньше, и на депозитах люди получали меньше. Дешевый доллар будет двигать экономику за счет того, что невыгодно держать депозиты в банке, а выгодно вливать их в производство. При дешевом долларе – низкие проценты, поэтому за счет хранения денег в банке много не получишь. Но можно взять недорогой кредит и направить деньги на производство.У Байдена противоположная политика – он сторонник скорее дорогого доллара. По крайней мере не будет так давить на Федеральную резервную службу, чтобы она понижала цену доллара. Получается обратная ситуация – курс доллара будет расти, а значит, брать кредиты на развитие производства уже невыгодно, лучше класть деньги на депозиты. С другой стороны, Байден собирается расширить американское производство в условиях, когда обычным предприятиям это невыгодно. То есть демократы будут увеличивать долю государства в американской экономике. Таким образом, с одной стороны они создадут условия, при которых вкладывать в бизнес не так выгодно, но с другой – сами от имени государства будут вливать все больше и больше. Будет расти удельный вес государственного участия в инвестициях.Масштабы воздействия на Украину, безусловно, увеличатся. Дай бог, чтобы пошло нам на пользу. Но у меня на этот счет большие сомнения.– Почти 30 лет независимости Украины, а проблемы – как у наркомана: дадут ли нам еще одну иглу. Кошмар!Мы действительно дошли до такого состояния, что наша основная экономическая проблема заключается в том, получим ли мы финансовую дозу. Нам говорят, что проблема связана с нехорошим решением Конституционного суда, который пошел в наступление на антикоррупционную реформу. С другой стороны, разогнать Конституционный суд, чтобы получить кредиты, – этот попрать Конституцию, поскольку Основной закон, в общем-то, не предусматривает роспуск Конституционного суда. Если не разогнать – скажут, что мы не боремся с коррупцией, а раз не боремся, то о каких кредитках речь? Вот такая дилемма теперь стоит перед главой государства. То ли поступить вопреки Конституции, гарантом которой он является, и разогнать Конституционный суд, то ли блюсти Конституцию, но сидеть без кредитов в разгар пандемии. А Украине всеми предыдущими решениями власти обеспечено то, что она без кредитов не сможет.Президент из «95-го квартала», видимо, знает, как поступать в таких случаях. В кино он просто попросил деньги у народа. Однако вряд ли у нашего народа есть столько денег, чтобы решить эту проблему.