В ближайшее время новым председателем Харьковской областной государственной администрации может стать днепропетровская чиновница Айна Тимчук.

После того, как Кабинет Министров Украины поддержал увольнение с должности главы ХОГА Алексея Кучера, в правительстве заслушали кандидата на пост руководителя области, которой стала Айна Тимчук, занимающая на данный момент должность руководителя аппарата Днепропетовской Областной государственной администрации.Тимчук родилась 21 ноября 1973 в Днепропетровске.В 1995 году она закончила Днепропетровский государственный университет, специальность «Управление трудовыми ресурсами», квалификация «Экономист»;В 2004 получила диплом Днепропетровского регионального института государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины, по специальности «Государственное управление», квалификация «Магистр государственного управления».Инспектор по экономике и кадровых вопросов, помощник директора по экономическим и кадровым вопросам арендного предприятия "Одежда", г. Днепропетровск;Инструктор-специалист отдела по вопросам общественно-политической работы управления общественных связей исполкома Днепропетровского городского совета;Главный бухгалтер-главный специалист управления политики исполкома Днепропетровского городского совета;Инженер-специалист управления платных услуг и бытового обслуживания населения исполкома Днепропетровского городского совета;Заместитель руководителя аппарата Днепропетровской облгосадминистрации;Заместитель председателя, руководитель аппарата Днепропетровской облгосадминистрации;Заместитель председателя Днепропетровского областного совета по исполнительному аппарату;Заместитель председателя Днепропетровского областного совета по исполнительному аппарату - заведующий отделом по вопросам развития местного самоуправления и работы с депутатами;Заместитель председателя Днепропетровского областного совета по исполнительному аппарату - заведующий отделом по вопросам развития местного самоуправления;Заместитель председателя Днепропетровского областного совета по исполнительному аппарату - начальник отдела по вопросам развития местного самоуправления;Руководитель аппарата Днепропетровской облгосадминистрации;Заместитель председателя - руководитель аппарата Днепропетровской облгосадминистрации;Советник городского головы по организационным вопросам Харьковского городского совета;Заместитель Харьковского городского головы - управляющий делами исполнительного комитета городского совета;Заместитель руководителя аппарата Днепропетровской облгосадминистрации;Заместитель председателя - руководитель аппарата Днепропетровской облгосадминистрации;руководитель аппарата Днепропетровской облгосадминистрации.Официально в чиновницы нет собственного жилья и транспорта. Тимчук арендует квартиру в Днепре у собственной. В то же время, чиновница внесла в декларацию элитные швейцарские часы - Ulysse Nardin и Chopard.За прошлый год заработала 430,5 тыс. грн. Кроме этого, чиновница хранит наличными 70 тыс. долларов и 730 тыс. грн., а также 4 тысячи гривен в банке.Как выяснили журналисты Bihus.info, Тимук скрывала имущество на матери, после смерти которой чиновница вступила в права собственности на наследуемое имущество.В частности , речь шла о квартире площадью 31 кв.м в Киеве и на 70 кв. м в Днепре, два земельных участка и дом площадью 173 кв.м в селе Александровка Днепропетровской области. Кроме этого, тогда в декларации Тимчук появился автомобиль Mercedes-Benz GL 550 2007 года выпуска с отметкой о наследстве."Кроме богатого наследства, Айне Леонидовне также везет получать лакомую недвижимость в подарок. В 2011 году ей подарили 172-метровый дом в Харькове, а в 2013-м - административное здание с баром в городе Алуште, где находится отель "История", однако ни дохода от передачи недвижимости в аренду в своих декларациях Тимчук никогда не указывала ", - пишет Bihus.info.Мужчина Айны Леонидовны - Андрей Тимчук - возглавлял некоторые харьковские государственные предприятия, где проводились планы санации. Именно ему, по сведениям журналистов, Айна Тимчук в феврале 2017 подарила дом площадью 173 кв.м в Харькове. В октябре 2020 во время местных выборов Андрей Тимчук был избран в Харьковский городской совет от партии "Слуга народа".