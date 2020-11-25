Для человеческого организма более полезным, чем молоко и другие молочные продукты является сыр.

Почему врачи называют сыр самым полезным из широкого ряда молочных продуктов, пояснил кандидат медицинских наук Константин Спахов.- Сыр полезнее молока и молочных продуктов – в нем практически нет лактозы, молочного сахара. В последние годы доказано, что этот сахар реально вреден, - рассказал терапевт.Еще одно преимущество сыра заключается в том, что он содержит полноценный белок, жизненно необходимый организму людей. По словам врача, сыр является его самым богатым источником в сравнении с остальными молочными продуктами.Но как же быть с тем, что сыр, помимо прочего, содержит много жира? Врач пояснил, что хотя это действительно так, жир из сыра человеческое тело усваивает совершенно особым образом, поэтому даже с учетом свое жирности он продолжает оставаться самым полезным в сравнении с другой «молочкой».- Сыр обладает особой матрицей, поэтому жир усваивается из него иначе, чем из молочных продуктов. Недавно в Ирландии было проведено исследование, показывающее, что сыр гораздо меньше повышает холестерин в крови, чем сливочное масло, - поделился Спахов.