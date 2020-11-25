Жительница Боровского района родила по пути в больницу.

Об этом сообщили в Харьковском областном центре экстренной помощи.Вызов о родах поступил на номер "103" сегодня, 25 ноября, в 04:31 в одно из сел Боровского района. На вызов выехала бригада ЭМП 1908.Во время госпитализации у 20-летней беременной женщины начался второй период родов. Автомобиль сразу остановили, бригада ЭМП начала оказывать роженице акушерскую помощь. В итоге женщина родила здоровую девочку весом 3,5 кг, ростом 52 см. После осмотра молодую мать вместе с новорожденной госпитализировали в лечебное учреждение.