Юридична клініка Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого надає безоплатні юридичні консультації соціально незахищеним верствам населення.

Завдяки гранту, наданому Проектом USAID «Трансформація фінансового сектору», ми розпочали надання юридичних консультацій та проведення правопросвітницьких заходів з фінансової тематики.Тож, у разі виникнення будь-яких питань, що пов’язані із фінансовими послугами:та будь-яких питань, що стосуються фінансової сфери чи питань соціального значення звертайтеся до нас!Ми знаходимося за адресою: вул. Пушкінська, 106 (корпус Інституту прокуратури та кримінальної юстиції Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого).А на час карантину, Юридична клінікаВи зможете отримати детальну письмову консультацію з відповідями на поставлені вами питання, надіславши їх на нашу електронну скриньку:, або звертайтеся до нас через месенджери у фейсбук.Також звернутися за консультацією можна і за телефоном:Ми чекатимемо ваших листів.Ставайте фінансово грамотними разом з Юридичною клінікою Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого!