В Киеве полицейские задержали этническую группировку, участники которой спланировали похищение харьковчанина.

Оперативники управления стратегических расследований в Харьковской области получили информацию о возможном похищении влиятельного лица ромской народности для последующего выкупа.В ходе проверки информация подтвердилась, и были установлены личности злоумышленников. Ими оказались двое уроженцев другого государства 22-х и 28-ми лет, которые в настоящее время проживают на территории Киевской области. Оба уже ранее были осуждены за кражи, грабежи и разбои. Злоумышленники спланировали похищение человека на территории Харькова и намеревались получить от его родственников 100 тысяч долларов США выкупа.Установлено, что для реализации своего плана фигуранты подыскали исполнителя, который и должен был похитить человека и удерживать его в одном из домов в 30 километрах от Харькова. Правоохранители инсценировали похищение, а "исполнитель" предоставил доказательства заказчикам. Сразу после этого фигуранты позвонили родственникам потерпевшего с требованием уплаты 100 тысяч долларов США выкупа.Во вторник, 24 ноября, полицейские при силовой поддержке спецназовцев КОРД задержали злоумышленников в Киеве. Решается вопрос о сообщении им подозрения по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.За содеянное злоумышленникам может грозить до 12 лет заключения.