Время сверить ваши планы и надежды со звездным «раскладом» на ближайшие дни.

Несмотря на кажущуюся нереальность происходящего, самое время устроить небольшой праздник. Правда, есть серьезная опасность быть непонятым... Худшее, что вы можете сделать завтра — предпринять какие-либо действия через чью-то голову.Зачем пытаться улучшить то, что и так хорошо работает. Не ищите добра от добра же — рискуете остаться у разбитого корыта. Завтра вас могут наделить ответственностью, которой вы, в общем-то, не жаждете. Не отказывайтесь.Период хорош для всевозможных изменений в жизни — от покупки новой зубной щетки до смены собственного имиджа. Завтра вы будете крайне обидчивы, причем совершенно не по делу.Ваши ожидания должны оправдаться, только не стоит уступать неблагоразумным требованиям. Взаимные обязательства позволят чувствовать себя увереннее. Завтра будет возможность внести разнообразие в рутинное течение дней.Может создаться впечатление, что все вокруг сошли с ума — лучше отстраниться от происходящего. Завтра на ваше внимание будут претендовать буквально все, и кому-то все-таки придется отказать.Вы можете стать счастливым обладателем ценной идеи, которую надлежит немедленно привести в исполнение. Завтра вас могут здорово огорчить. Если все начнет валиться из рук, просто спокойно подождите хорошей новости.То, как обращаются с вами, — есть отражение вашей манеры обращаться с людьми. Если что-то не устраивает, сегодня сможете все исправить. Завтра вам удастся добиться большего, нежели вы смели предполагать.Будьте разумны — не пилите сук, на котором сидите. Не так уж там и плохо. Завтра вы можете стать жертвой апатии. Лучший способ борьбы с ней — профилактика. Не давайте себе отдыха, и она не сможет подобраться.Нынче вы будете много думать о будущем — своем, детей, всего человечества. Сегодня доставит удовольствие научная фантастика. Завтра то, что вы считали сугубо конфиденциальной информацией, окажется секретом Полишинеля.Вы будете удовлетворены, ибо представится возможность с апломбом произнести «Я же говорил!». Но лучше пережить этот радостный момент молча. Завтра вы станете свидетелем тихого помешательства окружающих.Не стоит пребывать в уверенности, что окружающий мир без вас не обойдется. Сейчас точно обойдется, так что можете расслабиться. Завтра вами овладеет легкое безумие, которое, вопреки распространенному мнению, не приблизит к заветной цели.Судьба будет благосклонна к вам в целом, но по мелочам станет подсовывать пакости, которые могут подпортить настроение. Завтра основным стержнем, на котором будет держаться конструкция дня, должна стать крепкая дружба.