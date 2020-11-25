Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.

«Нешуточные страсти вокруг Холодногорского «Роста». На Ильинской прямо сейчас происходит скандал. По словам подписчиков, работники супермаркета «Рост» заблокировали въезд в арку жилого дома. При этом кто-то сломал шлагбаум. Поток транспорта в/из «Роста» идёт через двор жилого дома», сказано в комментарии к выложенному видео. В следующем видео, снятом на месте происшествия, сообщаются новые обстоятельства возникшего конфликта. «Это до пер. Владимира Усенко 25а. Дом находится за Ростом на Холодной горе. Рост посрезал шлагбаумы и хочет пустить поток машин через придомовую территорию, через арку дома.Т.к на носу чёрная пятница и Новогодние праздники. Из подъезда выходят дети. Проблема была таже в 2015году, тогда лично Терехов приезжал, и решил эту проблему, сказав Росту, шлагбаумы здесь будут! Лично присутствовал на этом собрании», сказано в подписи к видео.