Подробности о волонтерском проекте рассказала Елена Павличенко в "ТИПА НОВОСТИ".Святой Николай едет туда, где его ждут. Даже если там опасно. Его олени не боятся звуков выстрелов - потому что дети ждут Праздник и подарки!
По официальным данным, в прифронтовой полосе Донецкой области постоянно находится около 10 000 детей, в прифронтовой зоне Луганщины - около 4000. И именно для этих детей, проживающих на границе войны, волонтеры хотят сделать праздник.
Именно поэтому команда АКЦентра превращается в Оленей Святого Николая - чтобы собрать тысячу подарков для тысячи детей, которые ждут праздник.