Об отключении сообщили в КП "Харьковводоканал".

Московский район: ул. Гвардейцев Широнинцев, 18 (п. №2), 18-а, пр. Тракторостроителей, 130-в (п. №3, стояк) до 17:00 26.11.20 г .; пр. Тракторостроителей, 126-б (п. №2, стояк), ул. Академика Павлова, 140 (п. №4, стояк) до 20:00 26.11.20 г.

ул. Гвардейцев Широнинцев, 18 (п. №2), 18-а, пр. Тракторостроителей, 130-в (п. №3, стояк) .; пр. Тракторостроителей, 126-б (п. №2, стояк), ул. Академика Павлова, 140 (п. №4, стояк) Киевский район: въезд Беспаловский (ч/с), ул. Астрономическая, 35З (стояк), ул. Свободы, 12/16 до 20:00 26.11.20 г.

въезд Беспаловский (ч/с), ул. Астрономическая, 35З (стояк), ул. Свободы, 12/16 Немышлянский район: ул. Харьковских Дивизий, 14 (кор. №3, п. №2, стояк) до 20:00 26.11.20 г.

ул. Харьковских Дивизий, 14 (кор. №3, п. №2, стояк) Новобаварский район: ул. Новохатская(ч/с), ул. Конторская(ч/с) до 20:00 26.11.20 г.

ул. Новохатская(ч/с), ул. Конторская(ч/с) Слободской район: въезд Фесенковский, 9, ул. Танкопия, 12, пр. Гагарина, 49-а (п. №1) до 20:00 26.11.20 г.

въезд Фесенковский, 9, ул. Танкопия, 12, пр. Гагарина, 49-а (п. №1) Холодногорский район: ул. Ильинская, 67 (п. №4, стояк) до 20:00 26.11.20 г.

ул. Ильинская, 67 (п. №4, стояк) Шевченковский район: ул. Минская (ч/с), ул. Космическая, 11 (п. №2, стояк) до 20:00 26.11.20 г.

Как рассказали в пресс-службе коммунального предприятия, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение по следующим адресам: