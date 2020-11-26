Происшествие произошло в конце сентября в одном из поселков Чугуевского района.

Следователи направили в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который причинил телесные повреждения прохожему. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он подошел к 68-летнему местному жителю и ударил его в лицо. Мужчина потерял равновесие и упал на землю, но злоумышленника это не остановило. Он продолжал бить пенсионера. Избиение остановил один из очевидцев.В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность правонарушителя. Им оказался 49-летний житель поселка.По данному факту следователи открыли уголовное производство за нанесение телесных повреждений средней тяжести и сообщили злоумышленнику о подозрении. 24 ноября обвинительный акт направлен в суд. За содеянное ему грозит до трех лет лишения свободы.