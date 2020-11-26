Двум членам преступной группировки сообщено о подозрении по факту вымогательства, законченного покушения на незаконное лишение свободы и похищение человека по предварительному сговору группой лиц.

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, ранее судимый 22-летний житель Броваров Киевской области, действуя по предварительному сговору с другими лицами, спланировал похищение жителя Харькова, который является лидером ромской общины. Для реализации плана фигуранты привлекли еще одного человека, который должен был похитить и удерживать мужчину.24 ноября 2020 правоохранителями проведена спецоперация, в ходе которой инсценировано похищение и незаконное лишение свободы человека. Кроме того, снято видео, где пострадавший говорит о том, что его похитили и просит родственников передать злоумышленникам 100 тысяч долларов США. Это видео было отправлено заказчикам похищения, а они, в свою очередь, переслали его сыну потерпевшего. Если средства не будут переданы, похитители угрожали убить похищенного или причинить ему тяжкие телесные повреждения.В тот же день двух заказчиков похищения задержали в городе Киев. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.Если вина подозреваемых будет доказана в суде, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.