По предварительным данным, причиной пожара стало занесение открытого огня.

Как рассказали в пресс-службе областного ГСЧС, вчера в поселке Константиновка произошел пожар в двухэтажном брошенном здании старого общежития.К месту происшествия были направлены два отделения службы спасения на автоцистернах. На момент прибытия пожарных было установлено, что горят деревянные конструкции кровли и перекрытия здания, а площадь пожара составляет около 400 кв.м.Потушить возгорание удалось лишь спустя девять часов после вызова.