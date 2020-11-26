Причиной пожара стало курение в постели в нетрезвом состоянии.Как рассказали в Службе по чрезвычайным ситуациям, вчера в 22:23 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном домовладении на улице Малиновой в поселке Бабаи.
На момент их прибытия пожарных, огонь успел домашние вещи, а площадь возгорания составляла 20 м.кв. Из-за сильного задымления спасателям пришлось работать в аппаратах защиты органов дыхания на сжатом воздухе.
Во время ликвидации пожара внутри дома было обнаружено тело мужчины, 1965 года рождения. Владельца дома, 1963 года рождения, удалось спасти.
Окончательно ликвидировать возгорание удалось лишь в 6:12. Вероятная причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении в постели в нетрезвом состоянии.