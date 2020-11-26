Причиной пожара стало курение в постели в нетрезвом состоянии.

Как рассказали в Службе по чрезвычайным ситуациям, вчера в 22:23 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном домовладении на улице Малиновой в поселке Бабаи.На момент их прибытия пожарных, огонь успел домашние вещи, а площадь возгорания составляла 20 м.кв. Из-за сильного задымления спасателям пришлось работать в аппаратах защиты органов дыхания на сжатом воздухе.Во время ликвидации пожара внутри дома было обнаружено тело мужчины, 1965 года рождения. Владельца дома, 1963 года рождения, удалось спасти.Окончательно ликвидировать возгорание удалось лишь в 6:12. Вероятная причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении в постели в нетрезвом состоянии.