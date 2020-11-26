Авария произошла накануне вечером, 25 ноября, на автодороге «Богодухов - Старый Мерчик» вблизи поселка Старый Мерчик.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП, 51-летний водитель автомобиля «Volkswagen Transporter», во время движения по трассе, не справился с управлением и допустил наезд на 59-летнего велосипедиста, который от полученных травм скончался на месте аварии.Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства аварии устанавливаются.