Следующие 60 суток 25-летний водитель проведет в следственном изоляторе временного содержания.

Напомним, авария произошла 23 ноября около 14:50 по проспекту Льва Ландау. По предварительным данным, 25-летний водитель автомобиля «Mercedes-Benz E200», двигаясь со стороны проспекта Московского в направлении улицы Олимпийской, сбил мужчину, который перебегал проезжую часть по пешеходному переходу на красный сигнал светофора. 60-летний харьковчанин получил не совместимую с жизнью травму и погиб на месте.В тот же день водитель был задержан и ему было сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.