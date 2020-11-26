О ценах на богатые витаминами фрукты и овощи узнавали журналисты телеканала "р1".

Как утверждают ученые, температура оказывает значимое влияние на сезонность вирусов. В частности, заболеваемость острыми респираторными инфекциями начинает увеличиваться при температуре воздуха от 0 °C до −5 °C, а среди заболеваний в исследовании доминировали простуда и фарингит, частота которых увеличивалась с уменьшением температуры. Инфекции нижних дыхательных путей, такие как пневмония, возникали чаще при температуре от 0 °C до 10 °C. Также понижение температуры влияет на заболеваемость вирусами гриппа.Дабы избежать заболевания, специалисты настаивают на обязательных прививках, здоровом сне и питании продуктами, позволяющими улучшить иммунитет для противодействия вирусам.О том, чем и за какие деньги харьковчане укрепляют иммунитет во время сезонных инфекций и пандемии коронавируса рассказали журналисты телеканала "р1".