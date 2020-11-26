Правоохранители зафиксировали семь эпизодов преступных действий в отношении несовершеннолетних.

Как сообщили в правоохранительных органах, 8 июля текущего года в полицию обратилась жительница поселка Бабаи. Женщина сообщила, что неизвестный мужчина через Интернет отправляет ее малолетний дочери сообщение интимного характера.В ходе следствия полицейские установили, что в июле прошлого года 39-летний житель Житомира зарегистрировался в социальной сети «Likee» и начал общаться с 11-летней девочкой, выдавая себя за 13-летнего подростка. С помощью мессенджеров злоумышленник вел с девочкой циничную беседу на сексуальные темы, учил ее половым извращением, а также попросил ее себя фотографировать, снимать на видео и отправить ему.Мужчине сообщили о подозрении в ч. 2 ст. 156 УК Украины, а 24 ноября постановлением следственного судьи Харьковского районного суда избрана мера в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.Если вина подозреваемого будет доказана, его ждет наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.