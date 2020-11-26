В Украине могут вырасти тарифы на электричество для населения. О ситуации в энергетике в четверг, 26 ноября, рассказал и.о. министра энергетики Юрий Бойко.

По его словам, изменение тарифа "с высокой вероятностью" состоится в течение 2021 года.- На сегодняшний день бытовой потребитель платит производителю за электрическую энергию 1 копейку. По Украине средневзвешенная стоимость транспорта электрической энергии от станции до здания (этот транспорт включает тариф на передачу Укрэнерго, тариф на распределение оператора системы распределения и собственно тариф на поставку поставщика универсальных услуг) - 1 грн 3 копейки, а средневзвешенная 1 кВт-часа для бытового потребителя за последние два месяца - 1 грн 4 копейки. То есть, по сути, в рамках текущей модели PSO, при которой Энергоатом и Укргидроэнерго продают электрическую энергию для Гарантированного покупателя за 1 копейку, а он перепродает поставщикам, осуществляющих поставку населению, по сути оплачиваются исключительно поставка, - сказал Бойко.По его словам, с 1 января тариф Укрэнерго будет не ниже 31 копейки за переданный киловатт-час и все это приводит к стоимости транспорта электрической энергии в том числе и бытовым потребителям по цене в 1 гривну 37 копеек. "Что делает планово убыточной деятельности даже при покупке электрической энергии за 1 копейку", - сказал Бойко.В связи со сложившейся ситуацией в правительстве разрабатывают решение, которое будет предусматривать не только изменение тарифа для населения, но и пересмотр системы субсидирования, повышение минимальной зарплаты и др.- Объем субсидирования текущего тарифа населения по году составляет около 55 млрд гривен. Вот и решайте, можно с таким чемоданом без ручки построить конкурентную модель. Где-то надо взять озвученную сумму и с кого-то забрать, для того чтобы сбалансировать работу рынка, - сказал Бойко.При этом глава Минэнерго не видит предпосылок для подорожания газа.Напомним, что летом в Минэнерго обещали, что тарифы на свет повышать не будут, но только в этом году. О следующем речи не было.