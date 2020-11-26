В Украине с воскресенья, 29 ноября, в ряде областей снова пойдут сильные снегопады, также в некоторых регионах ожидаются дожди.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.Сильные снегопады в воскресенье ожидаются в Закарпатской, Львовской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Ровенской, Волынской, Хмельницкой, Винницкой и Житомирской областях.Температура днем будет от +1 до +4 градусов тепла. Ночью столбик термометра покажет от -2 до +2 градусов.Снег с дождями 29 ноября пройдет в Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской областях. В Полтавской и Днепропетровской областях пройдут дожди без снега. На остальной территории будет без осадков.Температура днем в этих регионах ожидается от +2 до +11 градусов. Ночью минимальная температура будет -1 градус.В понедельник, 30 ноября, небольшой снег синоптики прогнозируют во Львовской, Волынской, Ровенской и Житомирской областях. На остальной территории — без осадков.