Обеспечить украинцев жильем поможет финансовая жилищная компания, решили в Кабмине. Что это за структура, какие услуги будет предоставлять и какими на самом деле могут быть последствия ее деятельности, разбирался «Вечерний Харьков».

Какие могут быть последствия

Новация может подстегнуть цены на жилье

Когда покупателем становится государство

Кабинет министров поручил Министерству финансов создать ЧАО «Украинская финансовая жилищная компания» для внедрения финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан жильем и рефинансирования ипотечных кредитов. Соответствующее постановление Кабмина опубликовано на правительственном портале. Согласно документу, указанная компания должна также предоставлять услуги финансового лизинга по объектам недвижимости и финансовых кредитов финучреждениям для выдачи ипотек физическим лицам.– Это старая песня, которую правительство поет уже достаточно давно. Речь идет о так называемой дешевой ипотеке. Правительство создало порядок, который подразумевает способы использования бюджетных денег для финансирования данной программы. Однако порядка функционирования финансовой жилищной компании нет до сих пор, – рассказал «Вечернему Харькову» главный редактор издания «Деньги.ua» Александр Крамаренко. – Нет устава такой структуры, нет порядка заключения лизинговых договоров, непонятен круг людей и предприятий, с которыми они могут заключаться, непонятны принципы финансирования ипотечных кредитов... Ясно лишь то, что за счет государственного бюджета будет финансироваться структура, которая в принципе государственной быть не должна. А это чревато колоссальными коррупционными схемами.Судя по порядку использования средств, вновь созданная финансовая жилищная компания будет использовать в работе два механизма. Первый – финансовый лизинг.– За бюджетные деньги компания будет выкупать на рынке квартиры и предоставлять их в долгосрочную аренду будущим владельцам, – поясняет Александр Крамаренко. – Человек, заключая договор финансового лизинга, вносит арендную плату и после того, как определенная сумма в общей сложности будет выплачена в течение какого-то периода, он становится собственником квартиры. По сути это аренда с последующим выкупом. Очевидно, вопрос касается первичного жилья.Второй путь, который может использовать вновь созданная финансовая жилищная компания, – рефинансирование ипотечных кредитов.– Структуры, которые кредитуют покупку недвижимости гражданами, будут передавать свои ипотечные кредиты в залог финансовой жилищной компании, а та, в свою очередь – предоставлять им на определенных условиях дешевый ресурс. И за счет этого компании смогут дешево кредитовать людей под покупку недвижимости, – говорит главный редактор издания «Деньги.ua» Александр Крамаренко.В результате, по словам эксперта, на рынке недвижимости могут появиться варианты дешевой ипотеки.– Финансовый лизинг – тоже своего рода ипотека, фактически оплата квартиры в рассрочку, – поясняет Александр Крамаренко. – Он отличается от ипотечного кредита тем, что при покупке квартиры в кредит кредитодатель берет ее в залог, но человек все равно собственник этого жилья, он сразу становится собственником. А при финансовом лизинге человек находится на договоре аренды до момента, пока не выплатит всю сумму – и только тогда становится собственником.Кроме того, у государства появляется возможность обеспечения жильем госслужащих, военнослужащих и т.д. на прозрачных, долгосрочных, понятных условиях.– Сейчас госслужащие зачастую получают жилье по определенной схеме. Человек приходит на работу в тот или иной госорган, где ему говорят: мы платим относительно невысокую зарплату, но через три года ты получишь квартиру. Человек три года работает, стараясь всячески угодить руководителю. Если сотрудник остается предан боссу и ему удается на этом месте продержаться три года, он получает плюс к своей зарплате в качестве приятного бонуса – квартиры. Если честно, это уж слишком жирно – за три года получить в подарок квартиру за наш с вами счет, – говорит Александр Крамаренко. – Кроме того, существуют абсолютно коррупционные схемы, когда большие чиновники получают квадратные метры практически сразу, затем по-быстренькому их приватизируют, продают и продолжают жить в своей старой квартире. Либо продают предыдущее жилье и продолжают жить в большой новой квартире. Если исключить это «дарение» и полностью перевести обеспечение жильем чиновников на отношения финансового лизинга и, возможно, ипотеки, то отношения становятся более прозрачными.Однако есть и ложка дегтя в бочке меда. Новый механизм может подстегнуть рост цен на квартиры на первичном рынке, если на него выйдет такой крупный покупатель, как государство.– Появится дешевая ипотека – мы увидим рост цен на недвижимость, потому что возникнет спрос. Сейчас спрос обеспечен только деньгами, которые есть у людей в кармане или которые они могут занять у друзей, взять в банке под 25–30% стоимости жилья, то есть докредитоваться. Условно говоря, у вас в наличии 20 тысяч долларов. Вы видите подходящий вариант и просите в банке еще 200 тысяч гривен. Итого, у вас на руках 28 тысяч долларов, и вы покупаете себе квартиру. Фактически сейчас люди приобретают жилье за кеш, – говорит Александр Крамаренко. – Когда же заработает новация, количество людей, которые захотят купить квартиру, существенно вырастет за счет тех, кто сможет получить ее через лизинг либо через дешевый ипотечный кредит.Эксперт припомнил, как в середине 2000-х годов в Украине случился сумасшедший рост стоимости жилья.– Цены за квадратный метр подскочили в три-четыре раза. Я не уверен, что и сейчас рынок будет таким же сумасшедшим, потому что финансы данного проекта более-менее ограничены, тем не менее, рост цен все же начнется, – прогнозирует он.Еще одно из возможных последствий – колоссальные коррупционные схемы.– Там, где возникает закупка за государственный счет, всегда ест риск коррупции. Начнут «решаться» вопросы, у какой конкретно компании и какое именно жилье будет выкупать государство для предоставления в лизинг, – считает Александр Крамаренко. – Строительным компаниям очень выгодно «слить» квартиры, которые не пользуются большим спросом – расположенные на последнем или первом этаже, выходящие окнами на стенку соседнего дома и т.д. Компании будут готовы «стимулировать» чиновников, принимаюших решение, какие именно квартиры покупать. Здесь, конечно, возможно использование тендерных процедур, но мы прекрасно понимаем, что при желании такие препоны можно прекрасно обойти. Таким образом, возникают коррупционные схемы – как всегда, когда государство выступает в роли покупателя.А вот механизм рефинансирования кредитов, по мнению эксперта, является более рыночным, там меньше вариантов для коррупции.– Да, определенные вопросы там есть, но я бы сказал так – он практически надежный, потому что банки будут следить за возвратом кредитов и т.д. Если бы история ограничилась исключительно рефинансированием под низкий процент кредитов, которые банки выдают конечным клиентам, это было бы более-менее приемлемо, – говорит Александр Крамаренко. – Но как только государство выходит на рынок и получает возможность покупать квартиры с дальнейшей передачей в финансовый лизинг, это уже становится жирным полем для коррупции.