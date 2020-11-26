По состоянию на 26 ноября в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 37 727 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 53 426 случаев заболевания COVID-19, 26 052 человека находятся под медицинским наблюдением, 26 640 пациентов выздоровели, 734 – умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 26 ноября в Украине зафиксировано 15 331 новый случай коронавирусного заболевания. Всего в Украине – 677 189 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 11 717 человек умерли, 317 395 - выздоровели.