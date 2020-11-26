Международный валютный фонд и Министерство финансов Украины провели успешные переговоры относительно государственного бюджета Украины в 2021 году, сообщает пресс-служба Минфина.

Отмечается, что это должно стать первым шагом на пути к пересмотру программы Stand-by. Также это ускоряет объявление даты визита миссии Европейского департамента МВФ в Украину и получение очередного транша.«Основной акцент переговоров касался формирования общего с МВФ видения основных бюджетных показателей — рамки доходов, расходов и дефицита. Минфин проводил ежедневные консультации с экспертами Фонда о возможностях финансирования дефицита и приоритетных расходов бюджета в 2021 году. В целом, параметры бюджета-2021 совпадают с оценками специалистов Фонда, что было важным для продолжения успешного сотрудничества между Украиной и МВФ», — заявили в Минфине.Ранее сообщалось о том, что украине необходимо согласовать с МВФ три вопроса для получения транша в конце 2020-начале-2021 года. Среди них - принятие госбюджета-2021, вопросы антикоррупционной структуры и независимости Национального банка.5 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении госбюджет на 2021 год. За основу госбюджет поддержали 275 народных депутатов.При этом в МВФ заявили об обеспокоенности доходной и расходной частью бюджета на 2021 год. По словам главы Комитета Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, дефицит бюджета, который нечем покрывать, ставит под угрозу финансовую состоятельность Украины.