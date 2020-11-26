Полиция устанавливает обстоятельства происшествия в харьковском метрополитене - там сегодня девушка прыгнула под поезд.

Как сообщили в полиции, она жива, без видимых телесных повреждений. На платформу ее вытащили водитель поезда и дежурный полицейский.Напомним, 26 ноября около 11:00 на станции метро "Ботанический сад" девушка прыгнула с платформы на рельсы под поезд, который двигался от станции метро "23 Августа". Напряжение с контактного рельса было отключено с 10:53 до 11:02. Полицейский, который находился на станции, и водитель электропоезда вытащили девушку на платформу. 29-летняя харьковчанка находится в шоковом состоянии, но без видимых телесных повреждений.Информация внесена в Единый учет отдела полиции в метрополитене. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Как рассказал "Суспільному" директор Центра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта, по предварительной информации, это была попытка суицида после ссоры с молодым человеком.