Служба безопасности Украины разоблачила харьковчанина – бывшего участника террористической организации "ЛНР", который воевал против сил антитеррористической операции в Луганской области.

Оперативники и следователи СБУ установили, что в 2015 году харьковчанин вступил в ряды незаконного вооруженного формирования и был назначен "командиром отделения 6-го отдельного мотострелкового казачьего полка имени Платова". Затем по собственному желанию перевелся в разведроту, прошел специальную снайперскую подготовку и получил должность разведчика-снайпера, сообщили в пресс-службе СБУ.– С августа 2015 по июль 2016 года в составе диверсионных групп он выполнял задания вдоль линии столкновения. В составе снайперских пар боевик вел прицельный огонь по военнослужащим Вооруженных Сил Украины в районе города Золотое, – говорят в СБУ.Освободившись после "службы" у боевиков, злоумышленник вернулся в Харьков, где работал на временных работах, стараясь не попадать в поле зрения правоохранителей.Бывшему боевику сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 110 и ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают ответственность за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и участие в незаконных вооруженных формированиях.