Точные сроки карантинных ограничений станут известны после 2 декабря, однако предполагается, что это произойдет в период новогодних праздников.

Об этом пишет Сегодня со ссылкой на свой источник в Кабмине.Так, власти Украины задумываются о двух вариантах ограничений. Введение карантина на две или же на три недели. Когда именно будет введен локдаун в стране, еще не известно."Основной сценарий, который рассматривался – это все-таки введение локдауна на новогодних праздниках. Но из-за того, что ситуация быстро ухудшается, дату хотят сместить", - отмечает издание, ссылаясь на инсайдера.Во время локдауна будут ограничены передвижения между населенными пунктами и по стране. Также в правительстве обсуждалось закрытие метрополитена и ограничения в работе наземного транспорта."Вопрос о междугороднем транспорте пока, по состоянию на сегодня, открыт", - подчеркнул источник.Решение о жестком карантине собираются принять из-за того, что карантин выходного дня оказался неэффективным.Издание отмечает, что на следующей неделе выступит премьер-министр Денис Шмыгаль и расскажет подробнее о новых карантинных ограничениях.