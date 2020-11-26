За десять месяцев нынешнего года промышленное производство в Харьковской области сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,1%, сообщает ГУ статистики в Харьковской области.

Показатели в добывающей промышленности и разработке карьеров за десять месяцев упали на 5,6%, в перерабатывающей – на 9,9%. При этом поставки электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха возросли на 17,4%.Напомним, в январе-сентябре 2020 года промышленное производство в Харьковской области по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 4,8%.