Опасаюсь, что бывшая жена уедет с моим ребенком за границу. По идее, я как отец должен дать разрешение. Но слышал, что в некоторых случаях не нужно получать согласие второго родителя на вывоз ребенка за границу. Какие это случаи? Николай

Как разъяснили в Минюсте, согласие второго родителя на вывоз ребенка за границу не требуется с в случаях, когда второй из родителей является иностранцем или лицом без гражданства, что подтверждается записью об отце в свидетельстве о рождении ребенка, и который (которая) отсутствует в пункте пропуска. Также не нужно согласие, если в загранпаспорте, с которым ребенок до 16 лет пересекает границу, или его проездном документе есть запись о выбытии на постоянное место жительства за пределы Украины или отметка о взятии на постоянный консульский учет в дипломатическом представительстве либо консульском учреждении Украины за рубежом.Такой же подход применяется и в случае предъявления документов или их нотариально заверенных копий:– свидетельства о смерти второго из родителей;– решения суда о лишении родительских прав второго из родителей;– решения суда о признании второго из родителей безвестно отсутствующим;– решения суда о признании второго из родителей недееспособным;– решения суда о предоставлении разрешения на выезд из Украины гражданину, не достигшему 16-летнего возраста, без согласия и сопровождения второго из родителей;– справки о рождении ребенка, выданной отделом регистрации актов гражданского состояния, с указанием оснований невнесения сведений об отце (во время выезда ребенка за границу в сопровождении одинокой матери);– справки о наличии задолженности по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму соответствующих платежей за шесть месяцев, выданной органом государственной исполнительной службы.Если поездку за границу с ребенком планирует тот из родителей, кто проживает отдельно от него (то есть место проживания ребенка служба по делам детей или суд определил не с ним), то, он независимо от срока поездки и при отсутствии задолженности по выплате алиментов, должен получить нотариально удостоверенное согласие второго родителя. Получать согласие нужно перед каждой поездкой ребенка.Если ребенок, чье место жительства официально зарегистрировано с одним из родителей, однако фактически он проживает с другим, в таком случае нотариальное удостоверенное согласие подает тот из родителей, с которым ребенок проживает официально.Достаточно часто встречаются случаи, когда один из родителей не дает согласие на выезд несовершеннолетних детей из Украины по той или иной причине. Если мирным путем достичь компромисса не удается, единственным вариантом решения проблемы является обращение в суд.