Должностные лица Харьковского тракторного завода, которые отвечают за имущество и безопасность предприятия, организовали механизм вымогательства и получения от работников завода денег за выдачу ордеров на жилплощадь в общежитиях.

Жилье планировалось передать в этом году на баланс Харьковского городского совета, что позволило бы работникам ХТЗ приватизировать его, сообщил руководитель пресс-центра Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.За каждый ордер чиновники требовали от трех до пяти тысяч долларов, хотя работники проживали в этих общежитиях, были в них зарегистрированы, имели стаж работы на предприятии от 10 до 20 лет.В случае отказа платить взятку злоумышленники, злоупотребляя служебными полномочиями, переселяли людей в другие помещения со значительно худшими жилищными условиями.По предварительным оценкам, от действий должностных лиц могли пострадать более ста работников завода.Сейчас правоохранители проводят обыски по местам работы и проживания фигурантов. Решается вопрос о сообщении им о подозрении по ч. 4 ст. 368-3 Уголовного кодекса Украины.