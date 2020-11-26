В Харькове автомобиль BMW сбил женщину. По данным полиции, авария произошла около 6:30 на улице Гольдберговской.

По предварительным данным, машина ехала в направлении Цигаревского переулка, за рулем находился 52-летний мужчина. Женщина переходила дорогу по пешеходному переходу.Прибывшая на место скорая констатировала смерть пострадавшей. Ей было 54 года.Информация зарегистрирована в Едином журнале учета заявлений и сообщений Основянского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.