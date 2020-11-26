В украинской «Википедии» продолжается конкурс статей и фотографий «ВікіХарківщина 2020», цель которого является популяризация городов, сел и интересных мест области, Конкурс продлится до 30 ноября включительно.

Конкурс статей и фотографий « ВікіХарківщина 2020» проводится для сотрудников и читателей публичных библиотек Харьковщины, в частности, и потому, что именно библиотеки проводят значительную поисковую краеведческую и популяризаторскую работу среди своих читателей в городах и селах края.– В этом году конкурс держит в фокусе популяризацию громад, городов – как вы связи с административно-территориальной реформой, так и для повышения туристической привлекательности Харьковщины, поскольку наполненность статей в «Википедии» краеведческой информацией, фотографиями, влияет на выбор людей места своего путешествия. Это подтверждают и научные исследования, – отметил член оргкомитета конкурса Сергей Петров.Участие в конкурсе могут принять сотрудники и пользователи публичных библиотек Харьковской области.– Участники конкурса соревнуются в личном зачете. Также есть специальная номинация «Самая активная библиотека» для библиотек, которые активно будут популяризировать конкурс и привлекать к нему своих читателей. Чтобы принять участие в конкурсе, читатели до 30 ноября должны сообщить любым способом в одну из библиотек области о своем желании присоединиться, чтобы их вклад можно было отнести к командного зачета этой библиотеки, – напомнила директор Харьковской областной универсальной научной библиотеки Наталья Шостко.Участники во время конкурса могут начать новую или улучшить уже имеющуюся статью краеведческой тематики о Харьковщине или загрузить фотографии важнейших административных, культурно-образовательных объектов, памятников историко-культурного наследия и природы, пейзажей городов и сел области.Конкурсные статьи должны отвечать критериям значимости, быть написанными на основе опубликованных материалов в бумажных или электронных изданиях и ссылаться на них. Статьи не должны содержать частей текста, дословно скопированных из книг, статей или интернета, а также информации, неподтвержденной в уже опубликованных материалах и изданиях. Фотографии участников конкурса должны быть сделаны ими лично.Победители получат подарочные сертификаты интернет-магазинов и сувениры с символикой «Википедии». Подробно с условиями конкурса можно ознакомиться на сайте: wikikharkiv.wikipedia.org.ua