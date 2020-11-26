Повышение зарплаты учителей на 20–70%, которое должно состояться в следующем году, перенесли. Такие изменения внес на этой неделе Кабмин в свое июльское постановление 2019 года.

Действие документа приостановили до 31 декабря 2021 года. Таким образом, обещанное повышение зарплаты переносят, по меньшей мере, на год.Также в связи с принятыми правительством изменениями откладываются до 2022 года схемы должностных окладов, которые были утверждены постановлением и должны были вступить в силу с 1 января 2021 года.Кроме того, исключается зафиксированный коэффициент повышения заработной платы в соотношении к прожиточному минимуму для трудоспособных лиц на 2021 год.В 2020 году зарплата педагога должна была составить 2,5 прожиточного минимума, в 2021 году – три минимумы, в 2022 году – 3,5 минимума, а с января 2023-го – четыре прожиточных минимума.Между тем врио министра образования Сергей Шкарлет говорит, что в проекте госбюджета на 2021 год учтено увеличение зарплаты учителям.«В проекте госбюджета указано, что должностные оклады работников по единой тарифной сетке в 2021 году будут увеличиваться дважды: с 1 января и с 1 июля. Итак, с января 2021 года размеры должностных окладов (ставок заработной платы) работников бюджетной сферы, в том числе отрасли образования и науки, увеличатся на 20%, а с июля – еще на 8,3%» – цитирует главу МОН пресс служба ведомства.