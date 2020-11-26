Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.

«На дорогах Харькова установят новые камеры, которые будут фиксировать скорости, цвета и номера авто.«Они будут фиксировать потоки машин, что позволит правильно выставлять циклограммы для быстрого прохождения светофорных объектов в разное время суток. То есть мы сможем предотвращать пробки на основных магистралях. Также камеры будут фиксировать нарушения правил дорожного движения – нарушение скоростного режима, пересечение сплошной линии и др. Кроме того, камеры будут отмечать цвет и номерные знаки автомобилей», - объяснил Игорь Терехов.Камеры будут установлены на магистралях с большим трафиком - пр. Московском, пр. Гагарина, пр. Науки, ул. Клочковской, в центральной части города. Всего – 1 тыс. 22 камеры, в том числе с фиксацией скорости.Начнут с Московского проспекта», сказано в комментарии к опубликованному фото.