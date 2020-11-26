В Харькове сын до смерти забил отца. В Шевченковский отдел полиции поступило сообщение о том, что в квартире по улице Космонавтов обнаружено тело 92-летнего мужчины с телесными повреждениями.

На месте происшествия полицейские установили, что к преступлению причастен 60-летний сын погибшего. Как выяснилось, злоумышленник в ходе ссоры избил отца кулаками. От полученных травм мужчина скончался на месте.В настоящее время злоумышленник задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления.