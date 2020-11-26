В Балаклее мужчина ударил полицейского и распылил ему в лицо перцовый баллончик.

Как сообщили в Балаклейском отделе полиции, 26 ноября около 11 часов полицейские принесли местному жителю повестку в суд по административному делу.Когда они попытались вручить ее мужчине, тот ударил одного их правоохранителей в лицо и распылил перцовый баллончик - полицейский получил химические ожоги глаз. Для прекращения противоправных действий и насилия в отношении работников полиции правоохранители, согласно ст. 45 ЗУ "О национальной полиции" применили специальные средства.Инцидент внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст 345 (сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.