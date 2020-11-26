В автомобиле правонарушителя правоохранители обнаружили 50 полимерных свертков с особо опасным психотропным средством.

Как сообщили в пресс-службе областного главка, 25 ноября в Немышлянское отделение полиции поступило сообщение, что возле дома по переулку Речицкого неизвестный мужчина вероятно ищет или прячет наркотические вещества.Прибыв на место вызова полицейские установили, что 31-летний мужчина раскладывал запрещенные препараты по предоставленным адресам.«Во время осмотра автомобиля, который находится в пользовании злоумышленника, правоохранители обнаружили и изъяли 50 полимерных свертков с порошкообразным веществом зеленого цвета, которая, по словам задержанного, является особо опасным психотропным средством PVP», - рассказали в ведомстве.По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Мужчина задержан.Если вина задержанного будет доказана в суде, ему грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.