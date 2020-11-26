По мнению партии, документ является манипуляцией и политической игрой в пользу определенных лиц, а некоторые его пункты - незаконны.

Блок Юлии Светличной «Разом!» выступил с критикой изменений в регламент Харьковского городского совета, позволяющих легализовать участие или неучастие в заседаниях новоизбранного главы города, который по объективным причинам не может на данный момент выполнять свои обязанности.«В спешке объявили внеочередную сессию из числа депутатов прошлого созыва, а сегодня проведено заседание рабочей группы по подготовке изменений в Регламент.Материалы, предложенные к голосованию, были предоставлены лишь во время заседания, что сделало фактически невозможным нормальное ознакомление с ними. Также предложены поправки не соответствуют действующему законодательству», - сообщается в заявлении.Также в партии утверждают, что избрание так называемого «председательствующего» не предусмотрен ни одним законодательным актом. Это может создать предпосылки для многочисленных манипуляций.«Партия Блок Светличной «Вместе!» настаивает на том, что Регламент городского совета должен быть отражением открытости и гласности работы этого органа, а не предметом манипуляций и политических игр в пользу одного лица или группы лиц.Требуем, чтобы проект изменений в Регламент был рассмотрен и утвержден депутатами уже нового созыва, которых харьковчане выбрали месяц назад.Защита интересов избирателей и соблюдение норм законов Украины - первоочередная задача депутатского корпуса», - подчеркнули в Блоке Светличной «Разом!»