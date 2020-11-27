Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

Как сообщили в пресс-службе областного главка, авария произошла 26 ноября в Краснограде. Предварительно правоохранители выяснили, что 32-летний водитель автомобиля «Nissan» не предоставил преимущество в движении автомобилю «Mersedes-Benz» под управлением 36-летней женщины, который двигался по главной дороге. В результате произошло столкновение транспортных средств.Вследствие ДТП пострадала женщина-водитель и ее 7-летняя дочь. Их доставили в больницу.По данному факту следователями Красноградского отделения полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.