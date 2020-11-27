26 ноября в 17:28 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в двухэтажном жилом доме на улице Копыленко в городе Красноград.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, к месту пожара были направлены пожарно-спасательное отделение на автоцистерне. На момент прибытия спасателей на первом этаже горел матрас и домашние вещи на площади. С задымленного помещения спасатели вывели на свежий воздух хозяина квартиры.В 17:39 пожарные локализовали огонь и в 17:41 ликвидирован.Причина возникновения пожара устанавливается