Во время обысков полицейские обнаружили 1,5 кг опасных наркотиков.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, правоохранители установили, что на территории одного из домовладений в Волчанском районе злоумышленники наладили незаконное производство опасного психотропного вещества PVP.В ходе проведенных обысков изъято около 1,5 кг психотропного вещества, 50 канистр с жидкостью, необходимой для проведения химических реакций, и специальное оборудование.Также правоохранители задержали двух подозреваемых, в отношении которых решается вопрос об уведомлении о подозрении и избрании меры пресечения.Досудебное расследование продолжается.