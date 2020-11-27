О происшествии сообщает пресс-служба областного управления Нацполиции.

Как рассказали в ведомстве, сообщение об аварии в городе Мерефа поступило в полицию 27 ноября около 9:10. По предварительным данным, в автомобиле «Mazda» вырвало колесо, в результате чего произошло столкновение с «Daewoo Lanos.С травмой ноги в больницу был доставлен 32-летний водитель автомобиля «Mazda», а 70-летней пассажирке иномарки и 71-летнему водителю «Daewoo Lanos» врачи оказали медицинскую помощь на месте.Информация внесена в Единый учет Харьковского райотдела полиции. Все обстоятельства аварии устанавливаются.