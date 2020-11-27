По словам правоохранителей, на данный момент окончательно не установлено по какой именно причине произошла авария.

Как сообщил сотрудник национальной полиции на месте происшествия, сейчас следствие устанавливает причины трагедии.Напомним, что сегодня на перекрестке улиц Молочной и Плехановской 45-летний водитель грузовика «Iveco» допустил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть в районе пешеходного перехода. От полученных травм 64-летняя гражданка погибла на месте.Видео момента перед трагедией опубликовали в телеграм-канале "ВЕХА".