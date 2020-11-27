О необходимости вводить жесткий карантин станет известно на следующей неделе, когда получат результаты действия карантина выходного дня.

Об этом в интервью программы "Бацман" заявил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.- Мы пытаемся сбить темпы роста, чтобы стабилизировать ситуацию. И за это время - увеличивать количество койко-мест и кроватей с кислородом и другим оборудованием. Возможен ли локдаун, мы поймем после того, как пройдем третьи выходные на карантине, и будем принимать решение, - сказал он.Замглавы ОП отметил, что четкого показателя по числу новых случаев заражения в сутки, при котором медицинская система не будет справляться, нет.- Имеет значение также число тех, кто выздоровел, продолжительность пребывания в больницах и тому подобное. Поэтому важные показатели количества заражений и свободных мест в больницах, - добавил Тимошенко.В случае введения локдауна население оповестят заранее, заверил он.