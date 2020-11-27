Более 1 тыс. камер видеонаблюдения планируют установить на магистралях Харькова в течение двух лет.

Проект по созданию системы безопасного дорожного движения обсудил сегодня, 26 ноября, с представителями профильных департаментов, коммунальных предприятий и Национальной полиции первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.Как сообщил первый вице-мэр, проект реализуется в городе совместно с Европейским инвестиционным банком на сумму более 20 млн евро. Камеры будут установлены на магистралях с большим трафиком - пр. Московском, пр. Гагарина, пр. Науки, ул. Клочковской, в центральной части города. Всего – 1 тыс. 22 камеры, в том числе с фиксацией скорости.- Они будут фиксировать потоки машин, что позволит правильно выставлять циклограммы для быстрого прохождения светофорных объектов в разное время суток. То есть мы сможем предотвращать пробки на основных магистралях. Также камеры будут фиксировать нарушения правил дорожного движения – нарушение скоростного режима, пересечение сплошной линии и др. Кроме того, камеры будут отмечать цвет и номерные знаки автомобилей, - объяснил Игорь Терехов.По его словам, пока информация с видеокамер будет храниться в КП «Горэлектротранссервис», где будут установлены серверы контейнерного типа. В дальнейшем их перевезут в будущий Ситуационный центр.Первый заместитель городского головы сообщил, что информация с видеокамер будет предоставляться правоохранителям, чтобы они могли оперативно реагировать на происшествия.- Видеокамера зафиксировала нарушителя, передала данные в наш Ситуационный центр, и оттуда пошел сигнал в полицию. Правоохранители выехали, предотвратили ДТП или задержали виновных, которые могли бы скрыться с места происшествия. Второе – система штрафов за нарушение правил дорожного движения. Фото передается в наш центр и оттуда - работникам полиции, - сообщил Игорь Терехов.Также он отметил, что в планах городской власти – расширить ряд магистралей с большим скоплением машин. Цель – сделать так, чтобы было меньше заторов, и обезопасить всех участников дорожного движения.Игорь Терехов сообщил, что первая видеокамера с фиксацией нарушений ПДД, возможно, заработает в тестовом режиме на Московском проспекте.