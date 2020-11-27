Уговоры в прошлом – полиция перешла к конкретным действиям: харьковчан уже штрафуют за появление в общественных местах без защитной маски. Однако никто не застрахован от превышения полномочий полиции либо нарушений при составлении протокола. Можно ли оспорить штрафные санкции, и в каком случае целесообразно обращаться в суд?

Придется прибегать к помощи юриста

Никто не застрахован от нарушений

Нарушитель оштрафован на 17 тысяч

Пассажиры более дисциплинированны?

Если в первый день действия новых штрафов патрульные ограничивались разъяснительной работой с нарушителями, то сейчас уже перешли к более жесткому реагированию – харьковчанам, которые посещают общественные места без защитных средств либо в маске под носом грозят реальные штрафы в размере от 10 до 15 необлагаемых налогом минимумов, что составляет от 170 до 225 гривен. Штрафуют на месте.– За посещение общественных мест и общественного транспорта без средств индивидуальной защиты уже штрафуем. Есть нормы закона – мы его выполняем. Уже больше сотни человек получили постановления о привлечении к административной ответственности, – сообщил «Вечернему Харькову» пресс-секретарь ГУ патрульной полиции в Харьковской области Дмитрий Гайдук.Штрафовать нарушителей может не только полиция, но и уполномоченный орган охраны здравоохранения, уполномоченные органы Государственной санитарно-эпидемиологической службы, а также органы местного самоуправления.Между тем штрафы можно оспорить в суде. Однако делать это стоит лишь в том случае, если вы наверняка уверены, что закон не нарушали. Иначе обжалование обойдется дороже штрафа.– Оспорить, конечно, можно. Другой вопрос – насколько это целесообразно. Сумма штрафа небольшая. Самостоятельно оспорить его в суде человеку будет сложно – придется прибегать к помощи юриста. Юристы за свои услуги, скорее всего, выставят цену, которая будет больше суммы штрафа. Так что обращаться в суд стоит лишь в том случае, если человек абсолютно уверен в своей правоте, в том, что точно был в общественном месте в маске, причем правильно надетой, – тогда это целесообразно. Либо если был без маски, но точно не в общественном месте, на улице, например, – поясняет юрист Роман Чумак. – В этом случае в десятидневный срок после получения постановления о привлечении к административной ответственности обращаетесь в суд с просьбой обжаловать постановление. Доказательством вашей правоты могут служить свидетельские показания, записи с камеры видеонаблюдения, в том числе на груди патрульных, где запечатлен момент, что вы были в маске.По словам Романа Чумака, никто не застрахован от того, что протокол будет составлен с превышением полномочий сотрудников полиции либо с какими-то нарушениями.– На сайте судебной власти опубликована статистика рассмотрения предыдущих протоколов, согласно которым штраф составлял еще 17 тысяч гривен и взимался по решению суда. Так вот, Харьков лидирует по количеству неправильно составленных протоколов, – замечает Роман Чумак.Кстати, в Харькове суд все-таки оштрафовал на 17 тысяч гривен мужчину, который нарушил правила карантина в сентябре этого года – тогда действовали еще старые штрафные санкции для «безмасочников» в общественных местах. По информации Киевского районного суда Харькова, около 11 утра 5 сентября его остановили в вестибюле станции метро «Героев Труда» без маски. На суд нарушитель не явился, хотя о времени и месте рассмотрения был уведомлен в установленном порядке. Однако факт совершения им правонарушения подтверждается протоколом, объяснениями и фото, которое было приобщено к делу, поэтому суд признал мужчину виновным в совершении нарушения по ст. 44-3 КоАП Украины и оштрафовал на 17 тысяч гривен.– Но в сегодняшней ситуации полиция уже на месте составляет протоколы и на месте выносит постановление о привлечении к ответственности. Суд такие вопросы уже не рассматривает. То есть, грубо говоря, полиция на месте оштрафовала и выдала квитанцию для оплаты. Если полиция неправильно составляет эти документы, с большой долей вероятности человек по формальным признакам неверного составленных документов сможет отменить этот штраф, – говорит Роман Чумак.Однако разобраться в правильности составления документов на первичном этапе неискушенному человеку, конечно же, сложно.– Он же не видит всех документов, которые составила полиция, да может и не знать, как они правильно составляются. Ему остается только догадываться, все ли верно составлено. Так что в этом случае нельзя быть стопроцентно уверенным в целесообразности оспаривания штрафа в суде, – замечает Роман Чумак.За минувшие выходные в Украине в соответствии с новым законом полиция выписала 1395 штрафов за отсутствие маски в общественных местах, сообщили в пресс-службе Нацполиции. 1369 протоколов было составлено на людей, которые находились без маски в общественных зданиях, 26 – на тех, кто был в транспорте.