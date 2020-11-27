В случае принятия решения об открытии банковского депозита следует тщательно проанализировать предложения банков и учитывать не только размер процентной ставки.

Проценты, которые предлагает банк, – это далеко не единственный критерий, на который стоит обращать внимание, поскольку сейчас этот показатель почти не отличается в разных банках, сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).Анализируя условия размещения средств, стоит обратить внимание на то, есть ли у банка ограничения по минимальной и максимальной суммам вклада, на срочность депозита, возможность его пополнения, сроки выплаты начисленных процентов (например, ежемесячно или по окончании срока размещения), возможность досрочного возврата и т.д.Нужно обязательно проверить, кто является сторонами договора. Это должны быть вкладчик и банк.– Если вам предлагают выступить инвестором, клиентом финансовой компании или страхователем, то средства, внесенные по такому договору, фонд не гарантирует, – отмечают в ФГВФЛ.Нужно обязательно уточнить у сотрудника банка при открытии счета, подпадает ли вклад под гарантии фонда. Работник банка должен предоставить справку о системе гарантирования вкладов физических лиц, ознакомление с которой клиент подтверждает своей подписью.Также по требованию клиента банк обязан предоставить прогнозируемый расчет доходов и расходов (начисленные проценты, удержанные налоги и сборы и т.д.).Если банк нарушает эти или другие требования Инструкции о порядке осуществления Фондом гарантирования вкладов защиты прав и интересов вкладчиков (bit.ly/2Hixyt3), гражданин может обратиться в отдел защиты прав вкладчиков ФГВФЛ по электронной почте: cn-vzpv@fg.gov.ua.В случае признания банка неплатежеспособным средства по вкладам физических лиц и физлиц-предпринимателей возмещаются Фондом гарантирования вкладов. Максимальная сумма возмещения одному лицу в одном банке (независимо от количества вкладов) – 200 тысяч гривен.Вкладом считаются не только депозиты, но и карточные счета, на которые вкладчик получает зарплату, пенсию, стипендию и другие выплаты.