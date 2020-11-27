По состоянию на 27 ноября в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 38 198 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 54 021 случай заболевания COVID-19, 24 990 человек находятся под медицинским наблюдением, 28 291 пациент выздоровел, 740 – умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 27 ноября в Украине зафиксировано 16 218 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине – 693 407 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 11 909 человека умерли, 326 238 - выздоровели.