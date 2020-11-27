В марте 2019 года оформили получение ежемесячной компенсационной выплаты по уходу за мамой, которой уже более 80 лет. Скажите, учитываются ли эти выплаты в совокупном доходе для назначения субсидии и других социальных выплат? Нонна Викторовна

Как разъяснили в Минсоцполитики, размер компенсации по уходу за лицом с инвалидностью I группы, а также за лицом, достигшим 80-летнего возраста, исчисляется как разница между прожиточным минимумом на одного человека в расчете на месяц, установленным законом на 1 января календарного года, в котором предоставляются социальные услуги (в 2020 году – 2027 грн, в 2021 году – 2189 грн), и среднемесячным совокупным доходом того, кто ухаживает, за предыдущие шесть месяцев до подачи заявления о согласии предоставлять социальные услуги по уходу на непрофессиональной основе.Для таких получателей компенсационных выплат при расчете совокупного дохода для назначения субсидии и другой социальной помощи учитывается доход на уровне фактически полученных выплат.